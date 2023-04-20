¿Sasha y Paulina Rubio se unirán a integrantes de Timbiriche en musical?
Luego de varios años de especulaciones y muchos rumores, varios de los integrantes de ‘Timbiriche’ se van a sumar a la nueva puesta en escena ‘Vaselina’.
El tan esperado reencuentro de ‘Timbiriche’ ya es una realidad, gracias a la nueva versión del musical ‘Vaselina’, bajo la producción de Alejandro Gou y Erik Rubín, aunque las grandes ausentes son Paulina Rubio y Sasha Sokol.
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Pero ¿Podrán ser siete de este proyecto en algún momento?
En el caso de Sasha, se va a incorporar con nosotros más adelante, ahorita no coincidían los tiempos con los suyos, pero está muy emocionada y, por otro lado, Paulina, la verdad es que, también está muy prendida, en algún momento a lo mejor se logra
Por su parte, Alix Bauer y Mariana Garza se dijeron honradas de poder regresar al mismo proyecto y escenario que pisaron hace 40 años.
No en un reencuentro formal de ‘Timbiriche’ como hemos hecho en otras ocasiones, pero regresando más bien a nuestras raíces, realmente el origen, la semilla de ‘Timbiriche’ es una obra de teatro y es increíble, por lo menos para mí, era inimaginable que pudiéramos estar en una puesta en escena
Es realmente muy conmovedor y sobre todo, porque nos da la oportunidad de contactar con esas personas que tienen esa afinidad y ese sentimiento por nuestro trabajo y darles lo más que podemos
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¿Qué recuerdos tienen de la primera ocasión que hicieron 'Vaselina'?
Por su parte, Benny Ibarra recordó algunas de las bromas que de niños realizaron en los pasillos de ese mismo teatro.
Una vez a un compañero le pusimos unas esposas y lo fijamos a la escenografía y de repente estaba ahí y, ya era la escena de la pijamada y él no debería de estar ahí, pero no había manera de sacarlo, nos la pasábamos duro, pero creo que también aprendimos mucha disciplina. El gran respeto al escenario se lo debemos mucho a aquella ‘Vaselina’ que hicimos en el 84-85