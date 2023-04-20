¿Sasha y Paulina Rubio se unirán a integrantes de Timbiriche en musical?

El tan esperado reencuentro de ‘Timbiriche’ ya es una realidad, gracias a la nueva versión del musical ‘Vaselina’, bajo la producción de Alejandro Gou y Erik Rubín, aunque las grandes ausentes son Paulina Rubio y Sasha Sokol.

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Pero ¿Podrán ser siete de este proyecto en algún momento?

En el caso de Sasha, se va a incorporar con nosotros más adelante, ahorita no coincidían los tiempos con los suyos, pero está muy emocionada y, por otro lado, Paulina, la verdad es que, también está muy prendida, en algún momento a lo mejor se logra

Por su parte, Alix Bauer y Mariana Garza se dijeron honradas de poder regresar al mismo proyecto y escenario que pisaron hace 40 años.

No en un reencuentro formal de ‘Timbiriche’ como hemos hecho en otras ocasiones, pero regresando más bien a nuestras raíces, realmente el origen, la semilla de ‘Timbiriche’ es una obra de teatro y es increíble, por lo menos para mí, era inimaginable que pudiéramos estar en una puesta en escena

Es realmente muy conmovedor y sobre todo, porque nos da la oportunidad de contactar con esas personas que tienen esa afinidad y ese sentimiento por nuestro trabajo y darles lo más que podemos

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¿Qué recuerdos tienen de la primera ocasión que hicieron 'Vaselina'?

Por su parte, Benny Ibarra recordó algunas de las bromas que de niños realizaron en los pasillos de ese mismo teatro.