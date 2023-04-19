Benny Ibarra papá estuvo en la boda de Margarita Portillo y Andrés García.

A pesar de que hace unos días Roberto Palazuelos aseguró que el matrimonio de Andrés García con Margarita Portillo era inválido pues supuestamente el actor jamás se divorció de su primera esposa, Sandy Vale, Benny Ibarra padre lo contradice ya que no solo fungió como testigo del enlace matrimonial, sino que Andrés le reveló la razón por la que decidió casarse.

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¿Por qué se casó Andrés García con Margarita Portillo?

En charla con los medios, entre ellos Ventaneando, Benny Ibarra padre reveló que “Andrés me lo dijo a mí y a mi esposa: ‘Quiero casarme con Margarita para dejarla segura. Ella ya tiene su casa pero todos se le van a echar encima, entonces quiero dejarla segura’. Eso palabra de Andrés que yo estuve ahí”.

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“Dice: ‘Me voy a casar’. Total, llegamos al hotel, llegó la jueza en la nochecita y se casaron ahí y cuando le dijeron: ‘Señor Andrés García, ¿promete usted serle fiel a Margarita?’ Se moría de risa el viejo”, agregó Benny Ibarra.

¿Salió en defensa de Margarita Portillo?

Benny Ibarra padre defendió el derecho de Margarita Portillo de ser heredera del patrimonio de Andrés García: “Yo pienso que Margarita merece un poco más, después de aguantar a Andrés como era, 25 o 30 años está grave y luego cuidarlo toda su enfermedad y estar con él, ponerle, cambiarlo y hacerle todo, Margarita es una santa”.

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¿Tienes problemas con un productor?

En otros temas, Ibarra reveló que un productor teatral le quedó a deber casi un millón y medio de pesos, mismos que prácticamente ya da por perdidos: “Ya llevamos como un millón y medio que me debe, pero ¿qué le hacemos? El we… ya no puede venir a México porque hay otro cuate por ahí al que le debe y llegando aquí se lo friegan, creo que el primer we…, Adrián se llama el que lo metió a la cárcel y lo quiere volver a meter”.