¡No puede ser! Se confirma nacimiento de Volcán en la CDMX

¡Paren todo! Científicos han confirmado el nacimiento de un volcán en la CDMX en la zona de Viaducto. Todo indica que los movimiento telúricos de los últimos días tienen una razón de ser y es que la naturaleza busca una salida hacia el exterior.

Este e sun suceso que nunca se había visto en la Ciudad de México y es que los vecinos de Viaducto, Río de la Piedad se alarmaron al notar un agujero en la tierra que ha ido creciendo a lo largo de los días; pronto llegaron elementos de Protección Civil que han acordonado la zona para mantener a salvo a los ciudadanos; pero también las personas han notado un fuerte olor a azufre proveniente del hoyo y algunos han indicado que ya hasta comienza a salir humo.

¿Qué dicen los expertos sobre el volcán?

Las autoridades capitalinas decidieron llamar a expertos geólogos de la UNAM para investigar los raros hechos, los investigadores confirmaron que un volcán va a nacer en los próximos meses y han hecho un serio llamado para evacuar las zonas aledañas, mientras sigues estudiando este raro y único fenómeno, así que toma tus precauciones. La zona estará monitoreada las 24 horas y se mantendrá en estado de alerta a la CDMX. Mientras tanto el mundo se encuentra asombrado y preocupado por lo que está por ocurrir y puede que además se sigan sintiendo varios sismos en la metrópoli.

Si has llegado hasta aquí tenemos que decirte que no te asustes y que esto por el momento no está por ocurrir en la ciudad, sólo se trata de una pequeña broma por ser el día de los inocentes. ¡Inocente blanca palomita que te dejaste engañar! Esperemos ya se te haya pasado el susto y compartas esta nota para asombrar a tus amigos. ¿De qué bromas has sido víctima este 28 de diciembre Día de los Inocentes?