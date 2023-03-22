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FOTOS | Hailey stalkeó a Justin Bieber hasta bajárselo a Selena Gomez.

En redes sociales han surgido videos en los que se puede ver que Hailey stalkeaba a Justin Bieber, se convirtió en la copia de Selena Gomez, ¡hasta lograr ser su pareja!

Por: Ana Patricia Pérez

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Hailey selfie.jpg
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