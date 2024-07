Construir una relación estable, exitosa y constructiva no es algo particularmente sencillo. Agreguemos también que, las personas van cambiando y desde esos aspectos se puede tornar un tanto complejo mantener el interés y en definitiva la atracción e incluso el afecto, entre dos partes. Desde esa ecuación es posible que muchas veces te encuentres visualizando un final y por ello es mejor disponer de herramientas para entender las cosas. Dicho esto, hablemos sobre las señales que confirman que tu pareja ya no te ama.

¿Cuáles son las señales que confirman que tu pareja ya no te ama?

Que no haya comunicación, es una señal muy alarmante y que en muchas ocasiones termina confirmando que tu pareja ya no siente sensaciones semejantes a enamoramiento o interés. Con esto nos referimos a no tener conversaciones frecuentes o en definitiva contar con charlas más secas o menos fluidas o en definitiva con ambos contando poco sobre lo que les pasa.

No haya contacto físico suele ser una instancia clara de que las cosas no están bien. Con esto nos referimos a todo tipo, expresar poco cariño, no manifestar afectividad en tu hogar o en otras instancias y claro. Hay que tener en cuenta esto para saber bien qué hacer y procurar salvar la relación.

Que no exista apoyo emocional es otro aspecto a tener en cuenta. Ausencias prolongadas, falta de empatía como de interés sobre el estado mental o afectivo. Y por supuesto, inobjetablemente la infidelidad es una instancia de que la situación de pareja no se halla ante su mejor momento. Ahí duele la falta de confianza, es verdad que suele ser una instancia en la que mucha gente no quiere seguir.