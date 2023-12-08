Todavía no hay sentencia en el caso de Octavio Ocaña: esto ocurrió

Las audiencias del juicio para castigar a los responsables de la muerte de Octavio Pérez Ocaña, han sido verdaderamente exhaustivas, tal como se preveía, decenas de testigos han sido interrogados, entre estos personal del hospital, donde fue atendido el actor, tras ser baleado e incluso, empleados de Caminos y Puentes Federales, según relató Francisco Javier Hernández, abogado de la familia Ocaña.

Tuvimos la oportunidad de hacer los interrogatorios a nueve testigos, paramédicos, al personal del hospital de traumatología de Lomas Verdes y a diversas personas, incluso trabajadores de CAPUFE para que rindieran su testimonio

Paradójicamente, el único que no ha declarado es el policía Leopoldo “N”, señalado por los delitos de homicidio doloso y abuso de autoridad, junto con su compañero Gerardo “N”, quien permanece prófugo, pero ¿por qué no lo ha hecho?

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Desde un inicio se reservó el derecho de declarar, es un derecho que tenemos todo, suponemos que también por parte de la estrategia jurídica que han llevado sus diferentes defensas, porque han sido, hasta ahorita, cuatro privados, más los de oficio

¿Por qué no hay sentencia en el caso de Octavio Ocaña?

Y, aunque se esperaba que este viernes se dictara sentencia en el caso, esto no ocurrirá, debido a que un perito no ha podido presentarse a declarar, pues está convaleciente de una cirugía.

Hoy, pedimos el apoyo de la jueza para que nos permitiera subsanar el tema del perito que nos hace falta, al cual lo operaron…

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Con todo y estos contratiempos, este viernes las audiencias del caso se reanudarán a las 2 de la tarde.

