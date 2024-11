SEP: Este será el nuevo horario de las escuelas de educación básica en 2025

El inicio del ciclo escolar 2025-2026 traerá consigo cambios importantes en el sistema educativo de México, ya que una de las iniciativas propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum y apoyada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) es la implementación de un nuevo horario de clases para preescolar, primaria y secundaria con el objetivo de incluir nuevas materias y actividades extracurriculares. Esta medida busca ofrecer a los estudiantes una educación más integral, además de ser un recurso para fomentar la seguridad y el desarrollo social.

¿Por qué se amplía el horario escolar?

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, explicó en conferencia de prensa que el nuevo horario escolar tiene como fin integrar actividades que beneficien tanto el desarrollo académico como social de los alumnos. El horario extendido permitirá a los estudiantes dedicar tiempo a nuevas materias de educación física, arte y actividades culturales sin afectar las asignaturas obligatorias. Esta propuesta tiene un propósito social y preventivo, ya que se espera que los estudiantes, al ocupar su tiempo en actividades educativas dentro de un entorno seguro, se mantengan alejados de situaciones de riesgo.

Te puede interesar: 8 cambios en escuelas para mejorar la salud de los estudiantes en 2025

¡Qué tiernos! Recordamos a nuestros conductores en su época de estudiantes [VIDEO] En este lunes de regreso a clases, tenemos imágenes de nuestros conductores para recordar su época de estudiantes. Checa lo bastante tiernos que se veían.

¿Qué materias se incluirán en el horario extendido?

El plan de la SEP para el nuevo ciclo escolar incluye asignaturas de educación física y arte, así como actividades culturales. Según lo indicado por el secretario de Educación, estas actividades estarán enfocadas en el desarrollo físico y emocional de los alumnos, permitiéndoles expresar su creatividad y fortalecer su salud física. De esta manera, la Secretaría espera contribuir a la formación de ciudadanos activos y conscientes de su papel en la sociedad.

¿Cuándo se implementará el horario extendido?

Cabe destacar que aún no se ha definido el horario específico para estas nuevas actividades; no obstante, se espera que el programa entre en vigor en el ciclo escolar 2025-2026 en todas las escuelas de educación básica del país. Con esta medida, el gobierno de México apuesta por una educación más completa que no solo aborde lo académico, sino que fomente valores y habilidades en los estudiantes, preparándolos mejor para el futuro.

Te puede interesar: Los cambios que habrán en el recreo en las escuelas para 2025, según la SEP