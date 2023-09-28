¿Qué pasó con Mónica Dossetti tras ser agredida por su hermano?

Tras un año de que estas estremecedoras imágenes se viralizaron en redes sociales, mostrando a la actriz Mónica Dossetti a punto de ser estrangulada por su hermano José Dossetti, el equipo de Ventaneando viajó a Tepoztlán, Morelos, donde ocurrieron los hechos para saber qué pasó con ella.

Recuérdese que los videos fueron filtrados a la prensa por el productor y director de cámaras José Cabello, para denunciar la situación de riesgo que vivía la actriz enferma de esclerosis múltiple.

Cabello, trabajaba junto a José Dossetti, justamente en la realización de un documental sobre dicha enfermedad y gracias a ello, habían instalado un circuito de cámaras que grababan todo lo que ocurría, al interior de la casa de Mónica.

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Tras la revelación del caso, la Fiscalía de Morelos tomó cartas en el asunto, pero qué ocurrió con la actriz y con su hermano. En Tepoztlán, fue a él a quien encontramos y quien confirmó que la custodia de Mónica, ahora radicada en Puebla, quedó en manos de su hermana mayor, que dos tías son quienes se hacen cargo de ella, que él no puede acercárseles, salvo una breve visita cada 15 días y que el episodio trastocó su vida y la de toda su familia.

Respecto a mi asunto, me sorprende que vengan hasta aquí, ya no voy a decir nada. Lo entiendo, le voy a dar una explicación del por qué no, fue un gran notición por muchos meses, que jod… a la familia seriamente…

Pero mi hermana sigue en circunstancias jod… vive en un lugar peor, yo la traje aquí, porque aquí estaba mejor, era un espacio más recreativo, tenía una enfermera, tuvo que irse a Puebla, la misma situación en donde la saqué, ahora la cuidan unas tías, porque mi mamá tiene 80 años y usa tanque de oxígeno. Me desespero, porque mi hermana en su situación pocas veces dice gracias y después de cuatro o cinco meses tuve esa historia, por no estar capacitado para tratar enfermos así

¿Cuál es la situación de José Dossetti?

Luego de darse a conocer la polémica situación, José Dossetti ha pasado por momentos muy complicados para poder encontrar un trabajo.

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