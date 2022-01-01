Los escándalos que marcaron a Sergio Mayer en 2021: ¿El gran villano?

Sergio Mayer se convirtió en uno de los nombres más sonados de 2021, no solo por sus proyectos profesionales, sino por los escándalos que marcaron su carrera artística para siempre.

El diputado se involucró en más de una polémica que lo puso en jaque y lo coronó con el título del villano más controversial de los últimos 12 meses.

Sergio Mayer en el ojo del huracán por mostrar apoyo a Ginny Hoffman

Sergio Mayer fue acusado de tráfico de influencias por parte de Daniela, hija de Héctor Parra, quien se convirtió en la mayor defensora de su padre en los últimos meses.

La joven demandó al diputado por apoyar a Ginny Hoffman en la detención de Héctor, asegurando que hizo uso de sus influencias para poner a su padre tras las rejas.

“Es una injusticia que se haya metido el diputado a revolver las cosas. Sale el señor a decir que mi papá es culpable, pero no es cierto porque no hay nada”, expresó Daniela a Ventaneando.

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Sergio Mayer fue involucrado con personas muy peligrosas

Sergio Mayer no se salvó de aparecer en el libro Emma y las otras señoras del narco, ya que su nombre fue relacionado con personas muy peligrosas.

El actor fue acusado de relacionarse con el crimen organizado, afirmación que también incluyó a otros nombres del espectáculo como Galilea Montijo y Ninel Conde.

El diputado ha negado rotundamente que él o su esposa tengan vínculos con narcotraficantes.

Sergio Mayer cancela obra de teatro

Sergio Mayer intentó reactivar el entretenimiento en México con su puesta en escena Sie7e, donde fueron incluidas personalidades como Kalimba, Patricia Manterola, Apio Quijano, Ninel Conde, Vince Miranda, Michelle Rodríguez e Issabella Camil.

En su momento, se aseguró que la obra de teatro fue suspendida por causas relacionadas a la pandemia de Covid-19 y para preservar la seguridad de los asistentes.

Sin embargo, otros medios de comunicación aseguraron que Sie7e se canceló por la baja venta de boletos.

Así fue como Sergio Mayer se convirtió en uno de los rostros más comentados y polémicos de este 2021, dejando claro que es un verdadero villano del entretenimiento.

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