Sergio Mayer recibe insultos por involucrarse en caso de Héctor “N”.

Si Sergio Mayer pensó que iba a salir ileso luego de haberse involucrado gratuitamente en la denuncia de Alexa Parra en contra de su padre Héctor “N”, estaba muy equivocado, pues el caso ya le pasó factura y no solo a él sino a sus hijas, quienes afirma han recibido amenazas en redes sociales.

¿Qué dijo Sergio Mayer? Durante la conferencia de prensa de la presentación de su podcast “En familia con los Mayer”, Sergio Mayer habló sobre lo que están pasando sus hijas luego de haberse involucrado en el caso de Héctor "N", quien fue condenado a 10 años y 6 meses de prisión.

“He sido víctima de ataques, de mentadas. Mi familia, mis hijas, Antonia no quería venir porque en sus redes la han atacado, la han criticado, la han amenazado igual que a mí y me han dicho cosas de mis hijas tremendas”, aseguró el exGaribaldi y agregó que “aquí estoy, dando la cara y me siento orgulloso de lo que hice”.

¿Contratarán más seguridad?

Sergio Mayer también mencionó que su hija Antonia le preguntó si no sería pertinente contratar más seguridad tras las amenazas que han recibido en redes sociales, a lo que él le respondió que “no mi amor, no tenemos por qué traer escoltas de ninguna manera y aquí estoy y no me voy a doblar porque sé que hice lo correcto y me da satisfacción el que una víctima haya encontrado justicia en este país”.

¿Qué dijo luego de haber aparecido en calzones en una entrevista?

Sobre las críticas que recibió por haber aparecido en calzones en una reciente entrevista en torno a la sentencia de Héctor “N”, Mayer dijo: “No decía que (Héctor “N”) andaba en ropa interior, las acusaciones son por otro tipo (de delito). No sean ingenuos, nada más falta que no pueda andar en ropa interior en mi casa, pero yo no acoso a mis hijas, ni las toco ni las molesto ni hago corrupción con ellas”.

“Me critican porque ayudé a Alexa y hay gente que me critica porque no ayudé a Sasha, por qué no ayudé a Frida Sofía, por qué no ayudé a Werever, entonces si ayudas te critican y si no ayudas te critican”, finalizó.