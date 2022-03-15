Sergio Mayer reacciona a la polémica de Sasha Sokol y Luis de Llano.

La revelación de Sasha Sokol en torno al abuso que sufrió a manos del productor Luis de Llano, cuando ella tenía tan solo 14 años de edad, ha sacudido al mundo del espectáculo.

Y más aún, a quienes durante años han forjado no solo una relación de trabajo, sino de amistad con el productor. Tal es el caso de Sergio Mayer, quien dice, le debe su carrera artística a Luis de Llano.

Yo en lo personal a Luis le debo mucho en mi carrera… fue con quien inicié mi carrera

Estamos en un chat, donde nos comparte sus libros y sus presentaciones… ese chat lo tenemos desde que murió Xavier Ortiz

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Sergio asegura que la relación entre Luis de Llano y Sasha era un secreto a voces.

Era como un secreto a voces, cosas que pasaban, no con un productor, con muchos productores, eso se escuchaba, se sabía… con menores de edad, con actrices. Y se ha juzgado a las mujeres si se han ido a ‘meter’ para lograr un personaje

Yo creo que cada quien tiene su momento, su historia y su realidad… hay que ser respetuosos

Sergio Mayer se solidariza con Sasha Sokol

Y al igual que Andrea Legarreta, Sergio Mayer asegura que no podría imaginar vivir una situación similar con su familia.

No, no podría. Tengo dos hijas, una de 15 y una de 11, y nada más de imaginarme, no podría con el tema. Empieza uno a juzgar, es delicado que juzguemos a las personas cuando no sabemos por lo que están pasando

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