Navidad 2025: Así puedes activar el modo Santa Claus en WhatsApp

La Navidad es la etapa favorita de la mayoría de las personas en México y el resto del mundo, por lo que el espíritu navideño se siente desde prácticamente inicios de diciembre. Si tú eres uno de los amantes de esta celebración, entonces aquí conocerás una guía paso a paso para activar el modo Santa Claus mediante WhatsApp.

WhatsApp está convertida en la aplicación más utilizada al interior de la República Mexicana, pues son millones de personas las que la utilizan de manera diaria para cuestiones laborales, educativas, familiares, sociales o amorosas. Ante esto, aquí conocerás el método para activar el modo Santa Claus en su versión 2025.

¿Cómo activar el modo Santa Claus en WhatsApp?

Lo primero que debes hacer es instalar la aplicación Nova Launcher, la cual se encuentra en Google Play Store. Una vez que la tengas en tu dispositivo, tendrás que buscar tres imágenes que hagan alusión a la Navidad, las cuales tendrán que tener las siguientes especificaciones: cuadrada para el ícono, vertical para el fondo de chats y horizontal para el teclado.

Te puede interesar: ¿Cómo editar los mensajes mediante WhatsApp?

Si tu intención es solamente modificar tu foto, entonces la única versión a utilizar será la cuadrada. El modo Santa Claus en WhatsApp únicamente funciona en dispositivos Android, por lo que, si cuentas con esta, realizar esta operación será posible en relación a si cuentas con un sistema iOS.

Posteriormente, tendrás que abrir Nova Launcher e identificar el ícono de WhatsApp, presionarlo y seleccionar Editar para, después, ir a la opción de Fotos. Aquí ajustarás la imagen de tu preferencia; es decir, la de Santa Claus, y listo, el ícono de WhatsApp se podrá apreciar mediante una imagen navideña.

WhatsApp y las recomendaciones en torno a posibles virus por descargas ajenas

WhatsApp hace hincapié en el cuidado que debes tener al momento de descargar aplicaciones distintas a la herramienta de Meta, pues existen algunas versiones que pueden generar virus que, al final de cuentas, lastiman la información que tienes guardada en esta red social. ¡Ten mucho cuidado!