ÚLTIMA HORA: Mario “Mono “Osuna” es BLOQUEADO del Juego de Salvación de La Granja VIP, tiene mayor riesgo de ser el eliminado de la semana 7

Mario "Mono" Osuna se convirtió en el bloqueado de La Granja VIP luego de reunir la mayor cantidad de tierra por parte de los demás Granjeros. Rafa Mercadante, Fernando, Manelyk y Azalia también estuvieron en la tabla de nominación esperando las estrategias de sus compañeros.

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Este jueves previo al Juego de la Salvación, se reveló que Mario "Mono" Osuna fue el Granjero que acumuló más tierra durante la dinámica, por lo que se convirtió en el bloqueado de esta jornada de la Segunda Temporada de La Granja VIP.

Durante esta mecánica se pone a prueba las relaciones entre los Granjeros, pues sus decisiones pueden influir directamente en el rumbo del juego ya que la acumulación de tierra es clave para definir quién no podrá intentar jugar para salir de la placa de nominación y tendrá que esperar si se beneficia durante el Viernes de Traición o si logra salvarse con el apoyo y del público a través de las votaciones.

¿Quiénes están en la tabla de nominación de La Granja VIP?

En la semana 7 de La Granja VIP después de conocer que Fernando era el primer nominado como parte del Legado que dejó Pimpinela Escarlata a la placa se le sumaron los nombres de Manelyk, Rafael Mercadante, Azalia y Mario “Mono” Osuna por lo que después de la Asamblea iniciaron las votaciones para que el público empiece a votar por su favorito y mantenerlo una semana más dentro del reality.

¿Qué significa ser bloqueado en La Granja VIP?

Dentro de La Granja VIP, la dinámica del bloqueo se lleva a cabo los días jueves donde los nominados reciben tierra y tienen que escuchar los argumentos de sus compañeros que no quieren que participe en el Juego de la Salvación y tenga la oportunidad de salir de la placa y correr el riesgo de decir adiós en la gala de eliminación la cual se realizará el domingo 25 de octubre.