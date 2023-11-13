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FOTOS | ¡Todo lo que dijo Piqué sobre su separación de Shakira!

El exfutbolista por fin rompió su silencio sobre su ruptura con la madre de sus hijos y hasta ventiló su intimidad. Todos los detalles en fotos.

Por: TV Azteca

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