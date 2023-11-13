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FOTOS | Shakira busca evitar la cárcel, será juzgada por presunto fraude millonario

La próxima semana, Shakira viajará a España y permanecerá allá durante casi un mes para responder por los delitos que se le imputan. Te contamos en fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

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