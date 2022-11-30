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FOTOS | Shakira no quiere que Piqué viva en Miami, ¡gancho al hígado!

La cantante colombiana no quiere al padre de sus hijos como vecino.

Por: TV Azteca

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