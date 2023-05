Shakira recibe importante reconocimiento y manda polémico mensaje.

🚨Discurso de shak🚨Ya no importa tanto si alguien te fiel o no te es fiel lo que importa verdaderamente es si sigues siendote fiel a ti misma , cuando me sentí mas perdida fue la música la que me puso en el camino de regreso a mi misma #shakira #BBMujeresLatinas #BBWomenInMusic pic.twitter.com/JlBxaAg0ie