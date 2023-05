Piqué quiere vengarse de Shakira y quiere sacar una canción con Bizarrap.

La novela entre Shakira, Gerard Piqué y Clara Chía Martí sigue dando de qué hablar a pesar de que la cantante colombiana decidió poner tierra de por medio y se mudó a Miami, Florida junto a sus hijos Milan y Sasha, muy lejos de España.

¡Los conductores intentaron arreglarle el corazón a Shakira!

¿Qué ha pasado con Shakira, Piqué y Clara Chía?

A Clara Chía Martí le ha llovido sobre mojado luego de haber sido señalada como la tercera en discordia entre Piqué y Shakira, no obstante, ahora que el exBarcelona se encuentra lejos de España, la española aprovechó para irse de fiesta con un par de amigos, hecho que se hizo viral.

Te puede interesar:Shakira ya tiene fecha para enfrentar juicio con Hacienda: ¿Cuándo?

Por su parte, Piqué viajó por primera vez a visitar a sus hijos, con quienes ha estado conviviendo durante los últimos días. Cabe mencionar que se retiró del futbol y actualmente está enfocado en su empresa Kosmos, la King’s League y su actual pareja.

Mientras que Shakira se está encargando de todo lo que le hace falta ahora que se mudó a Estados Unidos, pero también en el juicio que se le viene por presunto fraude fiscal, el cual dará inició el próximo 20 de noviembre y se prevé que concluya el 14 de diciembre. Así mismo, sigue disfrutando de las mieles que le dejaron sus tiraderas contra Piqué.

¿Piqué sorprendió a Ibai Llanos? Uno de los temas de Shakira que mayor polémica generó es sin duda “BZRP Music Session 53”, el cual lanzó en conjunto con Bizarrap y donde le tiró con todo al exfutbolista y a Clara Chía Martí, su actual pareja.

También te puede interesar: FOTOS | En EE.UU. dicen que Piqué busca mudarse a Miami, en España aseguran que se queda en Barcelona.

Luego de visitar a sus hijos, Gerard Piqué realizó un stream donde hizo unas polémicas declaraciones, mismas que dejaron atónito a su amigo, socio y compañero Ibai Llanos, quien no podía creer lo que el exfutbolista estaba diciendo.

¿Piqué se quiere vengar a de Shakira?

Después del éxito que tuvo “BZRP Music Session 53”, Piqué quiere vengarse de su ex y sacar una canción con el famoso Dj argentino, así lo mencionó durante el stream que realizó con en días pasados con Ibai Llanos.

El exfutbolista y el streamer estaban hablando sobre el evento “La velada del Año III”, en la que participarán Rosario Flores, Ozuna, Quevedo (quien realizó una sesión con Bizarrap), María Becerra; entre otros, fue ahí cuando a Piqué se le ocurrió una brillante idea.

Te puede interesar: FOTOS | El hermano de Shakira se peleó a golpes con Piqué recientemente.

“Que si algún día se hace una sesión de Bizarrap conmigo no sería un chupito, sería algo grande de verdad, estamos hablando de una botella de 5 litros o 10 litros de lago potente, entiendes, un chupito me parece poco”, sentenció el ex de Shakira.

¿Ibai se burló de Piqué?

Ante esto, Ibai Llanos puso cara de incredulidad, y le respondió: “Una sesión de Bizarrap tuya sería lamentable”. En el mismo stream, ambos tuvieron una llamada con Ozuna, quien grabó con Shakira “Monotonía”