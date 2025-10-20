Esto significa que una persona tenga la letra chiquita al escribir, según la psicología

En muchas ocasiones, las personas no prestamos atención a ciertos detalles que podrían hablar más sobre nosotros, de acuerdo con la psicología, la forma de escribir dice mucho más de lo que nosotros podemos imaginar y puede revelar muchas cosas sobre nosotros.

Carácter, personalidad o vivencias, son pequeñas cosas que oculta nuestra forma y estilo de escribir. Esto es lo que reveló la psicóloga Olga Albaladejo en entrevista con Cuerpo y Mente, donde recomienda ser prudentes con estas interpretaciones, pero también explica algunos detalles sobre la letra pequeña.

La investigación científica no respalda que el tamaño de la letra, por sí solo, permita interferir rasgos estables de personalidad de forma fiable

¿Qué puede decir la letra pequeña de una persona?

Para quienes no sepan, la grafología estudia la letra de una persona y gracias a esta se pueden determinar algunos rasgos de su personalidad, junto con ciertos detalles de su estado emocional y sentimientos. Y es que, se sabe que se analizan algunos aspectos como escritura, manuscrita, forma, tamaño, inclinación y organización de las letras.

De acuerdo con la experta, las personas que tienen letra pequeña tienden a ser reflexivas, analíticas y observadoras, y en la mayoría de los casos, prefieren no llamar mucho la atención. Esto puede ser por la búsqueda de tener el control de las cosas.

Además, la experta en la materia aseguró que el tamaño de la letra a lo largo de la vida puede ir cambiando, esto va a depender del estado de ánimo, el momento que se esté viviendo y otros factores, entre ellos el estrés y las condiciones del lugar como la iluminación.

Es muy importante que no solo se observa el rasgo, también se debe poner atención en las cosas que lo motivan para poder comprender mejor a la persona y entender lo que está viviendo en esos momentos.

