Muere repentinamente el actor Gustavo Angarita: ¿de qué murió?

El mundo del espectáculo latinoamericano ha tenido un nuevo motivo para vestirse de luto. La familia del reconocido actor Gustavo Angarita confirmó su fallecimiento a través de redes sociales por lo que el dolor ha invadido los corazones de quienes fueron sus colegas y quienes disfrutaron de su talento.

La muerte de Gustavo Angarita su suma a la de muchos otros famosas del continente que entre el mes de septiembre y lo que va de octubre han dejado un gran vació en el mundo del espectáculo. Ahora, las plataformas digitales se han inundado con fotografías del actor colombiano y de palabras de afecto para él y su familia.

¿Cómo se conoció la muerte de Gustavo Angarita?

La triste noticia sobre la muerte de Gustavo Angarita fue dada a conocer en redes sociales por su sobrina, la actriz Sandra Eichler. Junto a algunas fotografías en donde aparece junto a él, la famosa le dedicó unas emocionantes palabras de despedida.

“Hoy me despido de mi tío, de un gran actor colombiano, escultor del alma y de la materia, y un hombre que vivió la vida bajo sus propios parámetros, con la libertad de quien jamás se traiciona”, precisó Sandra Eichler en el posteo que se convirtió en comunicado sobre el triste final de Gustavo Angarita.

¿De qué murió Gustavo Angarita?

En la publicación realizada por Sandra Eichler puede leerse “Gracias por tu vida, por tu arte, por abrir caminos y enseñarnos que ser auténtico es la forma más bella de existir. Tu legado queda tallado —como tus esculturas— en la memoria del arte colombiano y en el corazón de quienes tuvimos el privilegio de amarte. No es un adiós, es un hasta luego…”, pero no dio cuenta sobre los motivos del fallecimiento del actor.

Sin embargo, con el pasar de las horas, se confirmó que Gustavo Angarita había sido diagnosticado en abril pasado con cáncer, una enfermedad que había ido afectando su movilidad, de acuerdo a lo expuesto por su propio hijo, Gustavo Angarita Jr. Ahora, su partida ha dejado en luto al mundo del espectáculo latinoamericano que lo recuerda con gran afecto y profundo dolor.