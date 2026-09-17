Los granjeros que están jugando sin hacer ruido: esta es la estrategia de los que están invictos de las nominaciones en La Granja VIP

En La Granja VIP, las nominaciones ya comenzaron a marcar diferencias entre los habitantes. Mientras algunos ya saben lo que significa enfrentarse a la tabla, otro grupo ha conseguido mantenerse fuera de peligro y convertirse en los llamados “invictos” de la competencia. Hasta ahora, quienes no han sido nominados son Carlos Trejo, Ivonne Montero, Kenny Avilés, Kunno, Fernando Lozada, María Karunna, La Bebeshita, Natalia Alcocer, Pimpinela Escarlata, Mono Osuna, Pascal Nadaud y Julio Camejo. Su permanencia sin recibir votos suficientes para llegar a la tabla también permite observar las diferentes estrategias que están tomando dentro de la competencia.

¿Cuál es la estrategia de los invictos de La Granja VIP?

Una de las claves parece estar en no convertirse en el blanco principal de la casa. Mantener una convivencia relativamente estable, evitar algunos enfrentamientos y no colocarse constantemente en el centro de las discusiones puede ayudar a que otros habitantes sean considerados antes al momento de nominar. También está el juego social. Tener acercamientos con diferentes compañeros permite que algunos de estos participantes no dependan de un solo grupo para mantenerse protegidos. En una competencia donde las alianzas pueden cambiar rápidamente, relacionarse con distintos habitantes puede convertirse en una herramienta importante.

Otro elemento es observar antes de mover las piezas. Los participantes que todavía no han pasado por una nominación tienen la posibilidad de analizar quiénes están formando alianzas, qué conflictos están creciendo y quiénes se están convirtiendo en blancos recurrentes. Esa información puede servirles para decidir cómo actuar en las siguientes asambleas. Sin embargo, no todos parecen seguir exactamente el mismo camino. Mientras algunos han apostado por mantenerse alejados de las confrontaciones, otros han mostrado una personalidad mucho más visible sin terminar todavía en la tabla. Esto demuestra que no existe una sola fórmula para mantenerse invicto.

La gran pregunta ahora es cuánto tiempo podrán conservar esa ventaja. Con las nominaciones avanzando y los grupos dentro de la hacienda tomando posiciones, quienes todavía no han sido nominados tendrán que decidir si continúan con un perfil discreto o comienzan a jugar de manera más estratégica. Por ahora, los invictos tienen algo que los demás ya perdieron: todavía no conocen la presión de estar en la tabla de nominaciones.