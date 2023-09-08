¿Cuál es el signo del zodiaco con peor reputación?

La astrología se ha vuelto fundamental en nuestros días, ya que nos ayuda a entender y comprender más sobre nosotros mismos y la gente que nos rodea, esto gracias a los signos del zodiaco, es así como podemos saber cuál es el signo con peor reputación de todos.

En el zodiaco hay signos que destacan gracias a aspectos positivos, pero también otros que brillan por lo negativos que son y su mala reputación, ya que regularmente se dejan llevar por sus impulsos y actúan de mala manera, lo que los ha hecho merecedores de mala reputación.

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¿Cuáles son los signos con peor reputación?

Géminis

El signo de los gemelos no podía estar fuera del listado, esto debido a su dualidad de personalidades, ya que una de sus caras es malvada y perversa. Este signo es voluble, comunicativo y poco confiable.

A Géminis le cuesta mucho trabajo tomar decisiones y constantemente recurre a otros para que le ayuden a hacerlo. Este signo también se caracteriza por vivir al día en todos los sentidos, ya que difícilmente voltea al pasado o piensa en el futuro.

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Leo

Leo es considerado como el signo más ególatra y presumido del zodiaco, de ahí que sea otro de los que peor reputación tiene en el zodiaco. Sin embargo, Leo también es creativo, generoso, aunque siempre busca la aprobación y reconocimiento de los demás para sentirse bien consigo mismo.

Leo irradia seguridad, no obstante, esto puede ser mal visto por los demás, también tiene un carisma innato que puede resultar abrumador para los demás. Sin embargo, Leo también es inseguro y siempre busca la aprobación del resto.

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Escorpio

Un infaltable en los listados es Escorpio, ya que al igual que Leo y Géminis, este signo es uno de los que peor reputación tiene. Este signo es distante y no porque no le guste relacionarse con los demás, sino más bien porque lo hace como medio de protección.

Escorpio también es un signo compasivo y auténtico que constantemente está en búsqueda de relaciones sinceras y significativas, desafortunadamente no siempre las encuentra y por ello termina con el corazón roto.

