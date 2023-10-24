Estos signos conocerán a su alma gemela durante la última Luna llena de octubre

Bien dicen que de las “lunas, las de octubre son más hermosas” y la última Luna llena del décimo mes del 2023 estará cargada de sorpresas para algunos signos del zodiaco, ya que tres de ellos encontrarán a su alma gemela.

Muchos de los signos del zodiaco están en búsqueda de amor y riqueza; sin embargo, no siempre se pueden conseguir los dos, por fortuna, tres de ellos encontrarán a su alma gemela durante la última Luna llena de octubre.

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Durante esta fase lunar tres signos del zodiaco tendrán un encuentro especial con su alma gemela, producto de la energía positiva que desprenderá el satélite natural, así que deberán estar atentos a todas las señales.

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¿Cuándo será la última Luna llena de octubre? La última Luna llena de octubre será a las 3:58 horas del viernes 28 de octubre, cuando el satélite esté totalmente iluminado por el Sol, marcando así el inicio de un viernes lleno de posibilidades para tres signos del zodiaco que encontrarán a su alma gemela.

¿Qué signos hallarán a su alma gemela?

Tauro

El primero de los signos del zodiaco que encontrará a su alma gemela es Tauro. Durante la última Luna llena de octubre tendrá un encuentro inesperado que se convertirá en la historia de amor más significativa de su vida.

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Durante este evento lunar, Tauro deberá dejar atrás los errores del pasado y abrirse a nuevas experiencias que sin duda alguna le cambiarán la vida para bien.

Cáncer

El amor le sonreirá a Cáncer, principalmente durante la última Luna llena de octubre. De acuerdo con los astros, su sensibilidad le permitirá establecer una conexión profunda con alguien que desapareció de su vida y ahora está de regreso.

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La intuición será fundamental para el signo del cangrejo, por lo que deberá estar atento a lo que su corazón le diga para no desaprovechar esta gran oportunidad.

Leo

El tercer signo que conocerá a su alma gemela durante la última Luna llena de octubre es Leo. Este signo tendrá la posibilidad de establecer una conexión significativa y profunda con su alma gemela.

Este signo irradiará un gran magnetismo, lo que le permitirá encontrar a la persona que ha estado buscando desde hace ya tiempo. Únicamente deberá mantenerse atento para no desaprovechar la gran oportunidad que se le presenta.

