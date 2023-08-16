Los 3 signos que conocerán a la persona de su vida este 16 de agosto

Como es bien sabido los eventos astronómicos tienen gran influencia en las predicciones de la astrología, es por eso que la energía de la luna nueva del próximo miércoles 16 de agosto, cambiará la vida de 3 signos del zodiaco, ayudándolos a volver a encarrilar sus vidas y, al mismo tiempo, puedan tener la oportunidad de conocer a alguien que podría cambiar sus vidas para mejor: Así pues, los signos afortunados son los siguientes.

Capricornio

Te darás cuenta de que necesitas a alguien en tu vida, y que es momento de actuar. No lo dudes; sumérgete de cabeza en esta nueva experiencia pues pronto, gracias a la luna nueva, encontrarás a la persona que quieres, por lo tanto, puedes estar completamente tranquilo. A pesar de tu historial de ser tímido, ahora debes tener la confianza para entablar una conversación con un extraño. La parte emocionante es que te darás cuenta de que estas interesado en alguien que ya conoces.

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Aries

Esta Luna Nueva también tiene algo reservado para ti, así que prepárate. Anímate a conocer a alguien nuevo. Te darás cuenta de que es precisamente lo que necesitas en tu vida. No obstante, es importante que tengas claro a qué clase de persona quieres y con quién quieres pasar tu tiempo.

Aunque no se sabe con exactitud cuándo conocerás a esa persona especial, es importante que cuando lo hagas te comuniques abiertamente desde el principio con ese individuo y le digas lo que esperas ya que es difícil corregir las cosas después.

Comparte abiertamente tus pensamientos y trata de encontrar tantos puntos en común como sea posible, de esta manera se volverán mucho más cercanos el uno al otro. También vivirán algunas experiencias especiales que les darán el potencial de unirlos para toda la vida. Sin embargo, aunque te estés concentrando en esta persona, por ningún motivo debes ignorar tus propias necesidades y metas.

Libra

Eres una persona relajada cuando se trata de conocer gente, sin embargo, dado que te han lastimado tantas veces en el pasado, es difícil para ti confiar plenamente en las personas nuevas, pues crees que se necesita tiempo para conocer a alguien en un nivel más profundo, por lo que no tienes prisa.

No obstante, un encuentro casual con alguien sucederá en esta Luna Nueva, pero no resultará ser un amante, sino un amigo. Tendrás tanto en común con esta persona que será romántico a su manera, y eso es exactamente lo que te hará feliz. Lo que hará que esta amistad sea tan especial para ti es el hecho de que los dos comparten algo íntimo y secreto, algo que nadie más en el mundo sabe.