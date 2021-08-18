¿Cuáles son los signos del zodiaco más confiables?

Hay algunos signos del Zodiaco más confiables en la amistad y que siempre apoyan a sus amigos. Se trata de Tauro, Cáncer, Virgo, Libra, Escorpio y Piscis. Ellos se hacen presentes en los momentos más difíciles y cumplen sus promesas.

Estas personas suelen ser empáticas y no tienen problema en sacrificar algunas cosas por ti. De acuerdo a Susan Taylor, las siguentes son las razones por la que estos signos son los más confiables en la amistad.

Tauro

Son muy leales por ser un signo de tierra, así que ofrecen su protección a sus seres queridos, apoyándolos en los momentos más duros. Para ellos, la confianza debe ser inquebrantable en su amistad.

Cáncer

Los Cáncer gustan de dar apoyo o ayuda mediante consejos. Son inseguros, pero su instinto materno lo extienden a sus amigos y les agrada tener relaciones amistosas con duración de muchos años.

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Virgo

Las personas de este signo suelen ser muy críticas en sus relaciones de amistad, pero también son cariñosos, lo único que desean es que se superen y crezcan. Son muy analíticos en todo lo que hacen.

Libra

Los Libra quieren aparentar superficialidad, pero cuando hallan un amigo leal no se permite verlo sufrir, por lo que hace todo lo posible por ayudarlo a recuperarse.

Escorpio

Se trata de un signo apasionado en todos los ámbitos de la vida que, por supuesto, inlcuye la amistad. Se preocupan, son cariñosos y muy fiables.

Piscis

Es el signo más empático del Zodiaco. Además, es comprensivo y paciente, por lo que se convierte en el mejor amigo para desahogarse.

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