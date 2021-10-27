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¿Cómo son los signos del zodiaco en el matrimonio?

Según la astrología, estas son las mejores virtudes y los peores defectos de cada uno de ellos.

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Escrito por: Fabiola Hinojosa | Digital Drive

Dar el paso del noviazgo al matrimonio es difícil porque implica un compromiso que cambia muchas cosas. Si estás por casarte y quieres saber cómo será tu pareja, la astrología te ayuda por medio de los signos del zodiaco.

Aries

Motiva a su pareja a superarse, son de espíritu aventurero y se compara con otros matrimonios porque necesita competencia, según La Opinión.

Tauro

Leales, fieles y gustan de las rutinas, por lo que la vida en matrimonio es estable, pero algo monótona.

Géminis

Son divertidos e inteligentes, además saben resolver con rapidez, eficacia y picardía hasta los problemas más difíciles.

Cáncer

Es cariñoso, protector y empático, antepone las necesidades de su pareja a las suyas.

Leo

Demuestran cariño y son muy generosos, pero en ocasiones se tornan malhumorados y celosos cuando no son el centro de atención.

Virgo

Gusta de la limpieza, el orden y la vida saludable. Lo negativo es que no se toca el corazón para criticar los errores de su pareja.

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Libra

Son encantadores y atentos, pero indecisos; lo malo es que tienen la fama de ser coquetos a pesar de estar casados.

Escorpio

Protege a su pareja y la defiende. Es muy apasionado en la intimidad, pero es reservado con sus problemas y vengativo.

Sagitario

Es un viajero que necesita movimiento y será divertido estar con él. Es muy positivo y ve con optimismo cada situación.

Capricornio

Son muy trabajadores y su pareja e hijos se convierten en su prioridad, pero lidiar con sus emociones no es tan fácil porque puede llegar a ser controlador y terco.

Acuario

Su pensamiento enfocado al crecimiento no cambiará tras el matrimonio; pero en su lado rebelde podría ser frustrante, ya que parecerá que es ajeno a los sentimientos de su compañero.

Piscis

Son románticos y harán todo lo posible por satisfacer las necesidades de su pareja, pero en estado de ánimo son impredecibles, volviéndose todo un desafío.

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