¿Qué signos tendrán un agosto complicado en el amor?

¿Qué signos tendrán un mes complicado en el amor? Tauro, Leo y Acuario presentarán tensiones en sus relaciones por los movimientos planetarios de los próximos días de agosto.

Urano con la Luna y el Sol alineado con Mercurio formarán una "T cuadrada", según la astrología. Esta está compuesta por una oposición y dos cuadraturas, sus efectos rompen con la armonía en los noviazgos, según el sitio Astrología.

El sétimp planeta del sistema solar en conjunto con la nuestro satélite genera emociones inesperadas, el Sol unido a Mercurio crea ansiedad, estrés y pensamientos excesivos que dañan relaciones sentimentales.

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Tauro, Leo y Acuario estarán muy afectados

Tauro sentirá emociones temporales porque Urano y la Luna alteran la percepción de sí mismo y cómo mira el futuro. Agosto es mes ideal cambiar el rumbo y reevaluar diversas áreas de su vida, entre ellas, la amorosa.

Por otro lado, la posición de Saturno creará un sentimiento de restricción en las relaciones sentimentales para Leo y sus necesidades actuales podrían no ser satisfechas en este momento por su pareja.

Finalmente, Acuario ocasionará encontrones entre su manera de pensar y la de otras personas, sus palabras no expresarán lo que siente, así que debe pensar antes de decir algo para no provocar una ruptura.

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