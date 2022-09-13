Silvia Pinal celebró su cumpleaños número 92 con sus amigos y familiares.

Así fue como este lunes, Silvia Pinal celebró nada más y nada menos que 92 años de vida, rodeada de sus familiares y amigos más cercanos.

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Desde temprano, Epigenia Ramos, su asistente personal, llegó con un banquete de antojitos mexicanos elaborados por ella misma para deleitar el paladar de Doña Silvia y sus invitados.

Los chiles en nogada, ahí está el relleno, ya traigo toda la carne para el pozole, ya está el pozole; ya está todo para las tostadas, ella pidió comida mexicana

El postre corrió a cargo de Alejandra Guzmán y Silvia Pasquel.

Pastel relleno de perlas moradas, de veras. Ale, hizo un strudel de manzana y yo unos rollos de canela; estoy tomando unos cursos de repostería

Silvia Pinal estuvo rodeada de grandes amigos.

Las primeras en llegar fueron sus colegas y amigas Irma Dorantes, Rosita Arenas y Luz María Aguilar.

También, estuvieron presentes María Victoria, Jacqueline Andere y Norma Lazareno. La música corrió a cargo del cantante Humberto Cravioto y su hijo Fernando, quienes a ritmo de mariachi complacieron a la gran diva.

Cómo de costumbre, Doña Silvia se dio tiempo para atender a la prensa al exterior de su casa, también sus hijos Luis Enrique, Alejandra Guzmán y Silvia Pasquel; le dedicaron unas palabras a su famosa madre.

Me siento orgullosa, bendecida porque ella está, pues plena y la veo llena de ganas de vivir, llena de éxito, llena de homenajes que se los merece y pues me da mucho orgullo ser su hija. -Nos encanta festejarlo como ella quiere, con sus amigos, con su familia, con la comida que le gusta y, que te puedo decir, bendición que estamos aquí

Alejandra, no dejó pasar la oportunidad de preguntarle a su madre, si deseaba algo especial en su día.

Un galán, una obra, un musical. -Pero quién te va a aguantar ahora mamá, nadie te va a aguantar el paso. De tener galán, claro. Lo que pasa es que no hay muchos que le lleguen a la altura. Hay uno que sí, no voy a ser la chismosa, pero es muy famoso

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Más tarde, vimos a Stephanie Salas en el interior de la casa, disfrutando de la fiesta de su abuela.

