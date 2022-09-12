Harry y Meghan, el último gran dolor de cabeza de la reina.

Los duques de Sussex anunciaron su separación a la Casa Real Británica, el 8 de enero del 2020, la noticia llegó al mundo mediante las redes sociales con un mensaje de la decisión que, según ellos, llegó tras meses de reflexión y debate interno.

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Harry y Meghan dejaron atrás los títulos de su alteza real, así como los 40 millones de pesos mexicanos anuales, destinados por la corona británica para sus gastos.

Emprendieron un viaje a la libertad y aterrizó en Montecito, California; la decisión golpeó muy fuerte a la corona de Isabel.

Dos años antes, en el 2018, cuando se casaron, Harry y Meghan sonreían al mundo como miembros de la realeza y de pronto el nieto favorito de la Reina, dejaba la familia atrás.

Cuando se pensaba que el sismo había terminado, un año después las réplicas sacudieron al palacio, Meghan y Harry concedieron una entrevista a su amiga Oprah Winfrey, en la que señalaron a la familia real de actos racistas.

Meghan, afirmó que adaptarse fue un tormento y Harry remató: ‘Ha sido increíblemente duro para nosotros dos’. Esa entrevista, separó más a Harry de los suyos, dejó a de hablar con su padre y hermano, quien por cierto en un evento público fue determinante y declaró:

No somos una familia racista

La complicada relación con la familia.

Los duques de Sussex anunciaron una serie de acuerdos con empresas de contenidos digitales para generar podcast y documentales.

Meghan publicó un libro y hace una semana regresaron a Europa para promocionar la nueva edición de los Juegos Invictus.

Quizás Harry no imaginó que este viaje los llevaría de regreso a casa por la muerte de su abuela, el sábado la imagen del día, la protagonizaron los hijos del Rey, tras dos años sin hablarse los príncipes aparecieron en Windsor con sus respectivas esposas y salieron a las puertas del castillo para recibir las condolencias de miles quienes se volcaron para saludarlos.

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Los Sussex en un extremo y los de Galés en el otro, caminaron durante unos minutos recibiendo flores, cartas y palabras de aliento de la multitud.

Los hermanos mandaron un claro mensaje de unión, a pesar de los difíciles momentos del pasado, juntos los cuatro se despidieron de la gente y partieron. Isabel ll, lo consiguió de nuevo, antes que todo, la fuerza de la corona.

