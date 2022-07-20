Skylar DeLeon, el actor de Power Rangers que fue condenado a pena de muerte.

Los “Power Rangers” fue una serie exitosa que marcó a decenas de niños de los 90’s; sin embargo, uno de los actores que participó en una de las tantas versiones de la serie fue condenado a pena de muerte por tres asesinatos, se trata de Skylar DeLeon.

El nombre real del actor es John Julius Jacobson Jr., nació en California en 1979 y a lo largo de su vida cambió su nombre en dos ocasiones, la primera, antes de casarse y lo hizo para desprenderse de su padre quien abusaba de él. Fue así como cambió su nombre a Skylar DeLeon.

Desde muy joven comenzó a figurar en diferentes series infantiles, entre las que destaca “Mighty Morphin Power Rangers” entre 1993 y 1994, en el episodio “Segunda oportunidad”. A los 20 años se unió a la Marina de los Estados Unidos, pero fue dado de baja debido a una ausencia no autorizada.

En 2002 se casó y tuvo dos hijos, pero el dinero comenzó a escasear en su hogar, por lo que él y su esposa empezaron a delinquir para llevar el sustento a su hogar. Dos años después conocieron a otra pareja que puso en venta su yate y junto a otros tres cómplices, el actor de los Power Rangers y su esposa atacaron a los dueños durante la prueba del bote en Newport Beach Harbor y con pistola en mano los hicieron firmar un documento en donde les cedían los derechos de la embarcación.

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DeLeon y su esposa amarraron a la pareja conformada por Tom y Jackie Hawks y los arrojaron vivos al mar, pero los cuerpos nunca fueron encontrados. Años después, Alonso Machain, uno de los cómplices confesó el crimen y fue condenado a 20 años de prisión.

La esposa del actor fue condenada a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional, John Kennedy fue condenado a muerte por su participación en el asesinato y Skylar DeLeon también fue sentenciado a pena de muerte por inyección letal, pero debido a la moratoria en California vivirá sus días en el corredor de la muerte.

¿El actor cambió de identidad y género? Ya en prisión, el actor de Power Rangers cambió una vez más de nombre (Skylar Preciosa DeLeon) e incluso de género, abandonando el género neutro para convertirse en mujer y así poder pedir su traslado a una prisión femenina, reveló la cadena ABC.

Oficialmente pasó a ser mujer según una orden de la Suprema Corte de California en 2009 y actualmente se encuentra recibiendo terapia hormonal, incluidas terapias de testosterona que le han dado una apariencia más femenina.

