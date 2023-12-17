El Sol entra en su erupción más potente en seis años; qué riesgos le esperan a la Tierra

El pasado jueves 14 de diciembre de 2023, el Sol rugió con intensidad, desencadenando la mayor erupción solar en seis años. En este sentido, el Observatorio de Dinámica Solar de la NASA detectó una llamarada solar de clase X2.8 en el hemisferio norte, desencadenando una cascada de eventos que podrían afectar a nuestro planeta de diversas maneras.

Cabe descartar que las erupciones solares se clasifican en una escala de la A a la X, y esta reciente explosión, clasificada como X2.8, marca un evento excepcionalmente poderoso.

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El Sol entra en su erupción más potente en seis años

La fuente de esta erupción es una mancha solar llamada AR 3514, que, por sí sola, es más grande que la Tierra. Estas manchas solares, áreas más frías con campos magnéticos intensos, son propensas a liberar energía cuando los campos magnéticos se retuercen y enredan debido a corrientes de gas sobrecalentado.

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¿Cuáles son los riesgos para la Tierra?

La erupción ya ha provocado apagones temporales de radio en Sudamérica, anticipando riesgos mayores. Además, los expertos advierten que la Tierra experimentará una tormenta solar a partir del este domingo 17 de diciembre, lo que podría resultar en cortes masivos de electricidad.

Así mismo, la liberación repentina de energía durante las erupciones solares puede interferir con las comunicaciones de radio en la Tierra. También, la enorme eyección de masa coronal (CME) enviada hacia el sistema solar podría atravesar las redes eléctricas, desencadenando apagones y afectando la resistencia de las naves espaciales, obligando a los satélites a ajustar sus órbitas.

Es importante recordar que este mismo año, la Tierra experimentó una rara tormenta solar "caníbal" debido a dos CME que se fusionaron, formando un colosal muro de partículas solares. La actividad geomagnética resultante fue tan intensa que las auroras boreales se volvieron visibles hasta en Escocia.

¿Habrá más erupciones solares en un futuro?

Sin embargo, este evento es solo un preludio, ya que el Sol alcanzará el pico de su ciclo en 2025, por lo cual, la Tierra se encuentra en la senda de una creciente actividad solar, recordándonos la importancia de la vigilancia y la preparación para mitigar los riesgos asociados con estas poderosas erupciones solares.