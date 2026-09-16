Cómo hacer una guirnalda de abanico tricolor para decorar en el Grito de Independencia
Es una de las formas más fáciles para decorar la casa y que aportará un estilo diferente.
Ha comenzado una semana muy especial para México, teniendo en cuenta que estamos viviendo la semana de los festejos por las Fiestas Patrias, una de las fechas más importantes en la historia de nuestro país como lo es el Grito de la Independencia. Durante estos días, las calles estarán decoradas con los colores de nuestra bandera, habrá música, comidas típicas y por supuesto la decoración no puede quedarse atrás. No sólo veremos las calles decoradas, sino más bien se puede aplicar en los hogares, por lo que te vamos a compartir cómo hacer una guirnalda de abanico tricolor.
Jessy Portillo: Descubre dónde los sueños se bordan a mano
Las guirnaldas son adornos en forma de tira larga o corona abierta que se usa principalmente para decorar espacios en fiestas, eventos y fechas especiales; y que pueden ser en forma de flores y ramas; de luces que son más modernas o de papel o tela que se puede hacer en abanico. Ante la celebración de las Fiestas Patrias, sin dudas que no pueden faltar.
Si te faltan elementos para terminar de decorar tu casa para las Fiestas Patrias y aguardar el Grito de la Independencia, entonces las guirnaldas son la mejor opción, y por eso es que te compartiremos el paso a paso para que hagas unas guirnaldas tricolores en forma de abanico y que podrás decorar el hogar.
Materiales para las guirnaldas abanico tricolor
- Cartulinas de color verde, rojo
- Pegamento y silicona
- Tijeras
- Grapadora
- Listón, hilo o cordón para colgar la guirnalda
@bepsybet #creatorsearchinsights Abanico tricolor para adornar en fiestas patrias mexicanas . manualidades fáciles y bonitas para decorar fiestas mexicanas en septiembre ⭐ #manualidades #adornos #fiestaspatrias #missbepsy ♬ El Mariachi Loco - Mariachi Nacional de México
Cómo hacer la guirnalda abanico tricolor
- Tomar las cartulinas y dividirlas en cuatro partes iguales
- Doblarla unas cuatro veces por la mitad y luego desenrollarla para volver a doblarla para que tenga el efecto de abanico
- Usar la grapadora para asegurar el centro
- Una vez que tengas varios abanicos de colores, deberás unirlos, primero usando la grapadora para asegurarlos y repetir hasta que hayas formado la guirnalda
- Pasar la cuerda por la parte superior para que puedas colgar esta guirnalda