Cómo hacer una guirnalda de abanico tricolor para decorar en el Grito de Independencia

Ha comenzado una semana muy especial para México, teniendo en cuenta que estamos viviendo la semana de los festejos por las Fiestas Patrias, una de las fechas más importantes en la historia de nuestro país como lo es el Grito de la Independencia. Durante estos días, las calles estarán decoradas con los colores de nuestra bandera, habrá música, comidas típicas y por supuesto la decoración no puede quedarse atrás. No sólo veremos las calles decoradas, sino más bien se puede aplicar en los hogares, por lo que te vamos a compartir cómo hacer una guirnalda de abanico tricolor.

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Las guirnaldas son adornos en forma de tira larga o corona abierta que se usa principalmente para decorar espacios en fiestas, eventos y fechas especiales; y que pueden ser en forma de flores y ramas; de luces que son más modernas o de papel o tela que se puede hacer en abanico. Ante la celebración de las Fiestas Patrias, sin dudas que no pueden faltar.

Si te faltan elementos para terminar de decorar tu casa para las Fiestas Patrias y aguardar el Grito de la Independencia, entonces las guirnaldas son la mejor opción, y por eso es que te compartiremos el paso a paso para que hagas unas guirnaldas tricolores en forma de abanico y que podrás decorar el hogar.

Materiales para las guirnaldas abanico tricolor

Cartulinas de color verde, rojo

Pegamento y silicona

Tijeras

Grapadora

Listón, hilo o cordón para colgar la guirnalda

Cómo hacer la guirnalda abanico tricolor