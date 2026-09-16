5 recetas fáciles y bien mexicanas que te sacan del apuro este 15 de septiembre

Este 15 de septiembre es una de las fechas más importantes para la historia de nuestro país, teniendo en cuenta que se están celebrando las Fiestas Patrias, por lo que en todo el territorio se estarán llevando a cabo festejos de todo tipo, con música, decoración, historia y hasta platillos típicos de la gastronomía mexicana. A su vez, muchas de las familias se reunirán para celebrar este día, y si todavía no has pensado en el menú para este día, te vamos a dejar 5 recetas fáciles y bien mexicanas que te sacarán del apuro.

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No hay dudas que la gastronomía de nuestro país es una de las más valoradas a nivel mundial, y que incluso en el año 2010 fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, ofreciendo una riqueza gastronómica única y en donde cada receta tiene algo en particular. Y ante la celebración de las Fiestas Patrias, sin dudas que los platillos típicos no pueden faltar.

Por qué es importante la comida para las Fiestas Patrias

Este 15 de septiembre es muy importante para la historia de México ya que se celebra el Grito de la Independencia, uno de los eventos históricos más importantes y en donde en todo el territorio se estarán celebrando las Fiestas Patrias. Si hay algo que no puede faltar son las típicas recetas mexicanas, y si todavía no has pensado en el menú, te dejaremos cinco ideas que te sacarán del apuro.

5 recetas para las Fiestas Patrias y que te sacarán del apuro

Aguachile verde: es tradicional de la cocina litoral del pacífico mexicano que está llena de frescura y vida y de ingredientes como el cilantro, el pepino, la lima y el langostino.

Sopa azteca: es conocida como sopa de tortillas y que se sirve con tortilla de maíz frita, aguacate, queso, cilantro y crema fresca

Tacos al pastor: podrás prepararlos en cuestión de minutos y en donde necesitarás ingredientes como chile rojo, canela molida, achiote, aguja de cerdo, zumo de naranja, entre otros

Ensalada de nopales y requesón: es uno de los platillos más habituales en donde se preparara esta hoja de cactus, muy consumida en México y a la que se incorpora jitomate, cebolla y requesón