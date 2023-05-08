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FOTOS | ¿No le tocaba salir a Sol? Algunos piensan que los rojos jugaron chueco.

Sol fue eliminada el domingo pasado... Y en su despedida dijo que se sintió traicionada... ¡Internautas la apoyan y creen que los rojos jugaron chueco! Esto pasó.

Por: Ana Patricia Pérez

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