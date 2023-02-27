Stephanie Salas desmiente boda de Michelle Salas y Danilo Díaz.

Stephanie Salas, echa por tierra los rumores en torno a la boda de su hija Michelle Salas con el joven empresario venezolano, Danilo Díaz y asegura que se trata de un invento más de los tantos que han rodeado a la también, hija de Luis Miguel.

Te puede interesar: Humberto Zurita esquiva comparaciones con Luis Miguel en su relación.

La actriz, habló en exclusiva para Ventaneando, al término de la obra ‘Papito Querido’ en León, Guanajuato.

Puro invento, no se puede comer un espagueti, porque ya está embarazada, ya te lo dije. Gracias, chavos. Ya te lo dije, yo si me como esto y estoy panzona, ¿ya estoy embarazada?, pues no. No, de Michelle, pero a Michelle le inventan todos los días todo mi niño. No soy la indicada de cualquier forma, Gracias precioso

También te puede interesar: Humberto Zurita y Stephanie Salas hacen su primera aparición pública.

Humberto Zurita y Stephanie Salas siguen de gira con la obra.

El elenco de ‘Papito Querido’, incluido Humberto Zurita, pareja de Stephanie, Lambda García, Luis Gatica, Ivonne Zurita, ofreció dos funciones en el Teatro Manuel Doblado de León, Guanajuato.