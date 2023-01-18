Stephanie Salas pide prudencia ante escándalos por Silvia Pinal.

Stephanie Salas habla sin tapujos sobre los rumores que enfrenta su familia acerca de una supuesta disputa por la herencia de su abuela, Doña Silvia Pinal, y que en especial, involucra a su madre Silvia Pasquel y a su tío Luis Enrique Guzmán.

Yo creo que es más de lo que es, la verdad, sin embargo, yo lo único que pido es mucho apoyo, mucho respeto, porque aquí lo principal es que la familia esté bien, ¿por qué? Porque estamos hablando de mi abuelita, o sea a mí aquí la que me importa en verdad es mi abuelita

Stephanie acepta que como en toda familia, entre ellos hay asuntos por resolver.

Yo pienso que hay cosas íntimas de la familia, ¿no? Siempre hay cosas y en todas las familias, no me van a decir que no. Entonces yo creo que esos, como les dicen, “trapitos” pues se lavan en casa, pero pues sí me duele ver estas cosas que salen

A Stephanie le duele cómo impactan las polémicas a su abuelita.

Yo lo que quiero es estar con mi abuelita, yo eso es lo que más quiero. Quiero verla, quiero estar con ella, quiero darle todo mi amor, y nada, quiero estar bien con mi madre y mis hijas

Stephanie le envía un mensaje de solidaridad a Sasha.

En otros temas, la actriz aprovechó para enviar un mensaje a Sasha Sokol, quien atraviesa una etapa complicada debido a la demanda que entabla en contra de Luis De Llano por supuesto abuso sexual.

Yo la quiero mucho de toda la vida, fue mi mejor amiga en su momento, cuando Vaselina con Timbiriche. Yo la adoro, le deseo que todo esto tenga una buena finalidad, la quiero mucho, me duele que pase por estas cosas pero también la quiero y la apoyo y estoy con ella, es mi hermana. Sasha, hermana de mi vida, tú sabes que te amo de toda la vida, quiero verte, yo estoy cerca de ti, ojalá que nos podamos ver muy pronto porque te extraño, te extraño y te quiero mucho

Stephanie viajó este martes a Chihuahua donde montará la obra “Papito querido” al lado de su pareja Humberto Zurita.

