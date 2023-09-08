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FOTOS | ¿Luis Miguel ya le entregó anillo de compromiso a Paloma?

Pudimos hablar con un amigo cercano de Luis Miguel y durante la entrevista reveló si Luis Miguel ya le entregó el anillo de compromiso a su novia Paloma Cuevas.

Por: Caleb López

FOTOS | La nueva demanda laboral que puede enfrentar Luis Miguel.

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