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FOTOS | Hombre que dijo ser amante de Ricky Martin es víctima de amenazas

Máximo afirma que ha sido amenazado tras declarar que tuvo relaciones con el también actor. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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