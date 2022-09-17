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FOTOS | ¿Quién fue eliminada de Survivor México 17 de septiembre 2022?

Los sobrevivientes pusieron a prueba su resistencia por un collar de inmunidad Survivor México. “Warrior” puso en disputa un Wrap para los ganadores.

Por: Redacción Azteca UNO

“Warrior” puso en disputa los collares de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Nueve sobrevivientes desean inmunidad en Survivor México 2022.
Emocionante juego por la inmunidad de Survivor México 2022.
Tenían que mantenerse agarrados de la viga en Survivor México 2022.
Resistencia y fuerza en Survivor México 2022.
El nivel de dificultad aumenta en Survivor México 2022.
Aguerridas sobrevivientes de Survivor México 2022.
Todos desean un collar de inmunidad en Survivor México 2022.
Nahomi ganó un collar de inmunidad individual en Survivor México 2022.
David Ortega también ganó un collar de inmunidad en Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al concejo tribal de Survivor México 2022.
Nueve sobrevivientes al concejo tribal de Survivor México 2022.
Los sobrevivientes con mayor número de votos en Survivor México 2022.
Asistían al duelo de extinción en Survivor México 2022.
Una impactante situación ocurrió en Survivor México 2022.
Nahomi puede votar dos veces en Survivor México 2022.
La votación inició en Survivor México 2022.
David también puede votar dos veces en Survivor México 2022.
Impactante revelación en Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al duelo de extinción en Survivor México 2022.
Nueve sobrevivientes de Survivor México 2022.
Emocionante duelo de extinción en Survivor México 2022.
Cuatro sobrevivientes se libran de la extinción en Survivor México 2022.
Cinco sobrevivientes a la extinción de Survivor México 2022.
Cathe López en duelo de extinción de Survivor México 2022.
Kenta Saukari en la extinción de Survivor México 2022.
Catalina Blanco defiende su permanencia en Survivor México 2022.
Cyntia Cofano en duelo de extinción de Survivor México 2022.
Julián Huergo al duelo de extinción en Survivor México 2022.
Cathe López es eliminada de Survivor México 2022.
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“Warrior” puso en disputa los collares de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Nueve sobrevivientes desean inmunidad en Survivor México 2022.
Emocionante juego por la inmunidad de Survivor México 2022.
Tenían que mantenerse agarrados de la viga en Survivor México 2022.
Resistencia y fuerza en Survivor México 2022.
El nivel de dificultad aumenta en Survivor México 2022.
Aguerridas sobrevivientes de Survivor México 2022.
Todos desean un collar de inmunidad en Survivor México 2022.
Nahomi ganó un collar de inmunidad individual en Survivor México 2022.
David Ortega también ganó un collar de inmunidad en Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al concejo tribal de Survivor México 2022.
Nueve sobrevivientes al concejo tribal de Survivor México 2022.
Los sobrevivientes con mayor número de votos en Survivor México 2022.
Asistían al duelo de extinción en Survivor México 2022.
Una impactante situación ocurrió en Survivor México 2022.
Nahomi puede votar dos veces en Survivor México 2022.
La votación inició en Survivor México 2022.
David también puede votar dos veces en Survivor México 2022.
Impactante revelación en Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al duelo de extinción en Survivor México 2022.
Nueve sobrevivientes de Survivor México 2022.
Emocionante duelo de extinción en Survivor México 2022.
Cuatro sobrevivientes se libran de la extinción en Survivor México 2022.
Cinco sobrevivientes a la extinción de Survivor México 2022.
Cathe López en duelo de extinción de Survivor México 2022.
Kenta Saukari en la extinción de Survivor México 2022.
Catalina Blanco defiende su permanencia en Survivor México 2022.
Cyntia Cofano en duelo de extinción de Survivor México 2022.
Julián Huergo al duelo de extinción en Survivor México 2022.
Cathe López es eliminada de Survivor México 2022.
“Warrior” puso en disputa los collares de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Nueve sobrevivientes desean inmunidad en Survivor México 2022.
Emocionante juego por la inmunidad de Survivor México 2022.
Tenían que mantenerse agarrados de la viga en Survivor México 2022.
Resistencia y fuerza en Survivor México 2022.
El nivel de dificultad aumenta en Survivor México 2022.
Aguerridas sobrevivientes de Survivor México 2022.
Todos desean un collar de inmunidad en Survivor México 2022.
Nahomi ganó un collar de inmunidad individual en Survivor México 2022.
David Ortega también ganó un collar de inmunidad en Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al concejo tribal de Survivor México 2022.
Nueve sobrevivientes al concejo tribal de Survivor México 2022.
Los sobrevivientes con mayor número de votos en Survivor México 2022.
Asistían al duelo de extinción en Survivor México 2022.
Una impactante situación ocurrió en Survivor México 2022.
Nahomi puede votar dos veces en Survivor México 2022.
La votación inició en Survivor México 2022.
David también puede votar dos veces en Survivor México 2022.
Impactante revelación en Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al duelo de extinción en Survivor México 2022.
Nueve sobrevivientes de Survivor México 2022.
Emocionante duelo de extinción en Survivor México 2022.
Cuatro sobrevivientes se libran de la extinción en Survivor México 2022.
Cinco sobrevivientes a la extinción de Survivor México 2022.
Cathe López en duelo de extinción de Survivor México 2022.
Kenta Saukari en la extinción de Survivor México 2022.
Catalina Blanco defiende su permanencia en Survivor México 2022.
Cyntia Cofano en duelo de extinción de Survivor México 2022.
Julián Huergo al duelo de extinción en Survivor México 2022.
Cathe López es eliminada de Survivor México 2022.

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