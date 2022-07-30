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JACKY RAMÍREZ

LOS OTROS

JACKY RAMÍREZ GRIS.

Escrito por: Redacción Azteca UNO

INFLUENCER

Fue eliminada de Survivor México en la semana 12.

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