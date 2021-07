Survivor México: Adianez se lleva los memes tras malas decisiones en Halcones.

Pablo, Niebla y Julio tienen razón, más allá de que Adianez escogió algo seguro en lugar de algo que podría no ser malo tenía que obtener un beneficio de Alejandra, no que casi les da a Petunia por esas hamburguesas y Alejandra no le dio NADA, pésima negociadora. #SurvivorJuega pic.twitter.com/GoMJ1t1tPt