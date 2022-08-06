Survivor México: Christian es eliminado de la competencia por Jacky.

Todos los sobrevivientes saben que ningún día es igual en Survivor México, pues la llegada de Los Otros marca una nueva etapa en la competencia.

Los Otros ganaron salmón y pastel de chocolate el día de ayer, por lo que Jaguares y Halcones salieron a competir con más fuerza para obtener el collar de inmunidad grupal.

Luego de un tenso enfrentamiento, la Tribu Jaguar se alzó como la absoluta ganadora y se puso a salvo una semana más dentro de Survivor México.

La Tribu Halcón no corrió con la mejor de las suertes, pues tuvo que votar por integrantes del mismo equipo en el Concejo Tribal y así ser enviados al Juego de la Extinción.

Cathe y Christian fueron votados para luchar por su estadía en esta ocasión, mientras que Nahomi eligió a Jacky tras renunciar a su inmunidad.

"No he podido ofrecerle nada mi tribu.. quiero demostrar que puedo", expresó la participante en la ceremonia previa al duelo.

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Christian es eliminado de Survivor México

El Juego de la Extinción consistió en colocar de manera precisa 30 piezas de madera sobre una plataforma, encontrando el acomodo perfecto para lograr un efecto domino.

La primera en salvarse fue Cathe, logrando la precisión buscada con las tablas de madera y logrando alargar su estadía en Survivor México.

Luego de un cardíaco enfrentamiento contra Jacky, Christian quedó eliminado y apagó su fuego para siempre de Survivor México.

La Tribu Halcón perdió a dos integrantes esta misma noche, pues Jacky Ramírez fue elegida para cambiarse a Los Otros tras salvarse en el Juego de la Extinción.

Luego de confesar que quería ganarse un lugar en la competencia sin polémica y de renunciar a su inmunidad, la influencer se colocó una bandana negra para unirse a la tribu de Los Otros.

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