Survivor México: Cyntia humilló a Alejandra; fans reaccionan con memes.

Los participantes de Survivor México están a punto de entrar a la recta final de la competencia. Las tribus Jaguar y Halcón se enfrentan a cardíacas batallas para ganar suministros y luchar por su estadía en el trepidante reality show.

Los sobrevivientes vivieron tensos momentos en el Concejo Tribal

Insólito Concejo Tribal con acusaciones y sanciones en Survivor.

Por si fuera poco, existen dos participantes que han dado de qué hablar por su rivalidad y contundentes enfrentamientos en el campamento.

Se trata de Cyntia González y Alejandra Toussaint, quienes se disputan su puesto como las únicas mujeres sobrevivientes en la tribu verde.

Las participantes han tenido una de las relaciones más tensas en todo lo que va de la competencia, pues la querida cocinera no tolera la complicidad de Las Hienas.

Alejandra, Gary y Paco han creado una alianza para eliminar a Cyntia González, pero esta última se ha defendido de inigualable manera que tiene cautivados a los fanáticos de Survivor México.

Fans veneran a Cyntia González con divertidos memes

El día de ayer, Cyntia y Alejandra protagonizaron una nueva pelea, en la que la querida chef salió victoriosa para millones de fanáticos de Survivor México.

La chef acusó a Alejandra de jugar más lento de lo normal para ir al duelo de la extinción. Ambas se hicieron de palabras en un momento que internautas calificaron como uno de los mejores de la segunda temporada de Survivor México.

“Despacito, no vale la pena, así lo quería Alejandra y está bien. Yo no tengo miedo de irme con quien sea, yo no tengo ningún problema. Me dan mucha pena tus decisiones como capitana y que no seas imparcial”, expresó Cyntia a Alejandra cara cara.

Alejandra aseguró que no planeó ninguna estrategia y que todo eran “rollos psicológicos” de Cyntia.

“Me da muchísima tristeza que te voltees a la tribu. Yo no sé de qué me hablas y eso puede ser tu rollo psicológico. No sé de qué decisiones me hablas”, expresó la integrante de Las Hienas.

Las reacciones de los fanáticos no se hicieron esperar, pues celebran con divertidos memes y comentarios la poderosa personalidad de Cyntia.

Recordemos que González es una de las participantes favoritas para ganar la segunda edición del reality show de supervivencia más cardíaco de la pantalla chica.

Noche tras noche, los admiradores se unen a la conversación en las plataformas digitales para apoyar a los participantes de las tribus Jaguar y Halcón.

