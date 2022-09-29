Survivor México: Cyntia revela si tiene una relación con David Ortega.

A tan solo unos días de la gran final de Survivor México, muchos secretos han sido revelados a lo largo de los días desde traiciones, alianzas, mentiras y estrategias que los han dejado fuera o los ayudaron a llegar a la final.

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Sin embargo, una de las polémicas que más ha dado de qué hablar durante los últimos días es sobre Cyntia Cofano y el actor David Ortega, quienes habían formado una gran amistad a lo largo de los días que estuvieron en Survivor México, pero ella lo tuvo que eliminar.

Pero, hay muchos rumores sobre un posible romance entre estos dos participantes, pues a lo largo de la competencia, ellos pasaban mucho tiempo juntos, lo que ocasionó que los millones de fans de Survivor México comenzaran a sospechar sobre una relación sentimental.

Cyntia rompe el silencio sobre su relación con David.

Cabe recordar que, durante la última semana, Cyntia fue la última en decir adiós antes de la final de Survivor México; tras su salida, la participante reveló varios detalles de su estancia en el reality y habló sobre su relación con David Ortega.

Con David justo llegó en el momento que yo me quedé super solita, porque vino Yus a Jaguares de vuelta y tuvieron una relación ahí con Viri y bueno los entiendo, pero ¡dénme bola!

Nuestro querido Gabo también dejó la isla; por lo que Cyntia encontró un gran apoyo en David Ortega, con quien estuvo hasta las semanas finales de Survivor México.

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No obstante, aunque reveló que tiene una gran relación con él, Cyntia negó tener alguna relación sentimental con David.

Además, Cyntia reveló que muchos le mandaron mensajes a su novio, de que ella tenía una relación sentimental con David dentro de Survivor México.

