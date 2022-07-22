Fátima se lesiona tras feroz duelo en el lodo. ¿Se va de Survivor México?

Las pruebas en Survivor México cada vez se ponen más intensas, pues en este día todos los participantes lucharon para ganar un pavo tras una prueba en el lodo.

La prueba no fue nada fácil, pues varios sobrevivientes salieron con un par de rasguños y golpes tras dar su máximo esfuerzo en la cancha.

Por si fuera poco, Catalina y Karim no participaron en esta prueba, pues recordemos que ellos fueron enviados al exilio nuevamente por votación de sus compañeros.

Por su parte, Kenta y Viridiana vivieron la mejor de las noches, pues ambos ganaron el collar de inmunidad individual tras una prueba de precisión y rapidez. El primero salvó a Christian y la segunda a Gabo de ir al exilio.

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Fátima se lesiona en Survivor México

Jaguares y Halcones salieron a competir para ganar la recompensa de esta noche, pero Fátima salió con una lesión en la rodilla que complicó su participación en la dinámica.

Luego de caer de la esfera en la prueba de lodo, los médicos determinaron que lo mejor era valorar la rodilla de la participante por los expertos médicos.

La participante fue llevada al hospital; sin embargo, no pudo contener el llanto tras dejar a sus compañeros en plena prueba.

"Yo sé que quieres seguir, me lo dice tu esfuerzo, tu mirada, tu llanto y tu impotencia. Eres una mujer tremendamente fuerte, pero mejor que te valoren", expresó Warrior para darle ánimos a Fátima.

Warrior prometió actualizar el estado de salud de Fa Fa, apodo que se ganó en las tierras de Survivor México.

No te pierdas Survivor México el próximo viernes de eliminación en punto de las 7:30 de la noche para conocer qué pasará con Fátima Pérez y su estadía en nuestro reality show.

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