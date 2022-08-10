Survivor México: Halcones explotan contra Jacky, la llaman “mueble”.

Las cosas en Survivor México han dado un giro completamente inesperado, pues recientemente se creó la Tribu de los Otros, en donde los integrantes que no han sido tratados bien en las otras tribus fueron integrados.

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Tras la salida de Jacky de los Halcones, varios de sus integrantes han comenzado a hablar mal de la joven recién llegada y que estuvo con ellos una semana.

Los Halcones hablan mal de Jacky.

Uno de los primeros en romper el silencio fue Cuchao, quien aseguró que Jacky solo era un mueble en los Halcones.

No es mala persona, pero era un mueble más en esta mansión, que nos estaba quitando cobija, comida, no aportaba al juego

Sin embargo, no fue el único, ya que Cathe también habló al respecto, pues ella tuvo una fuerte diferencia con Jacky durante su estancia en Halcones.

Jacky es una persona que no deja de hablar, perturbaba mi paz, teníamos una paz muy bonita en Halcones, donde todos éramos tranquilos, serenos, no teníamos problemas, pero a esta niña no le paraba la boca y lo peor, es que no es que decía cosas constructivas; hablaba siempre de un mismo tema y realmente, era una boca más que alimentar, era una planta

No nos íbamos a quedar con Jacky, a pesar de que yo la aprecio, la tribu iba a decidir por Cathe porque pues no hay más de dónde y Cathe ha dado muy buenas batallas, por eso la tribu eligió a Cathe

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Por su parte, Jacky respondió de forma contundente en contra de los integrantes de los Halcones.