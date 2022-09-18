Survivor México: El impactante cambio que tuvo Yusef.

Tras vivir una de las eliminaciones más polémicas de la tercera temporada de Survivor México, Yusef salió muy sentido con varios de sus compañeros con lo que había compartido todo a lo largo de catorce semanas.

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Sin embargo, ellos fueron los que hicieron una estrategia para poder dejar fuera de la competencia al deportista, por lo que Yusef entendió que todo era parte de un juego en donde se había convertido en el rival a vencer por parte de sus compañeros.

Al final, los sobrevivientes festejaron la eliminación de Yusef, pues nadie cambió de estrategia y se pudo concretar el plan para dejarlo fuera.

El sorprendente cambio que tuvo Yusef en Survivor México.

La eliminación de Yusef de Survivor México, no sólo su salida dejó a todos con la boca abierta por la forma en que se dieron las cosas, por el cambio tan drástico que sufrió a lo largo de la competencia en donde estuvo envuelto en varias polémicas por sus acciones.

Es evidente que, conforme iba avanzando la competencia el joven atleta fue perdiendo masa corporal, a causa de la consecuencia de los retos tan desafiantes.

Además, conforme va avanzando la competencia se puede ir apreciando cómo va cambiando la apariencia física de Yusef, con todo y las fuertes polémicas que ocasionaron la comida en el reality.

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Aunque, durante las competencias se encontraba cansado y agotado por toda la actividad física a la que fue sometida en las últimas semanas, Yusef demostró tener la mejor condición física de toda la temporada, por lo que tomaron la decisión de eliminarlo sin la necesidad de competir, pues le tuvieron miedo o pensaron que no lo podrían sacar.

