Ayer vivimos un reto de eliminación completamente diferente, pues fue la última antes de la semana final de Survivor México, por lo que las alianzas y estrategias para poder asegurar un lugar en la recta final dieron resultados para Cuchao y David.

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Ya que al votar de la forma en que lo hicieron y ellos no recibir votos en contra, aseguraron su lugar en la final de Survivor México, pero lo que más llamó la atención de la noche fue la traición de Nahomi a Cathe, quienes habían sido grandes amigas a lo largo de la competencia.

Incluso, Nahomi había hecho un pacto con las mujeres para que entre ellas no se votaran y poder asegurar la mayor cantidad de chicas en la final, pero ella fue la primera en romper ese trato y traicionó a Cathe, quien finalmente fue eliminada de Survivor México.

Cathe rompe el silencio tras ser eliminada de Survivor México.

Tras tener una de las salidas más dolorosas de la temporada en Survivor México, Cathe rompió el silencio y respondió todas las preguntas de los fans, quienes le cuestionaron su sentir al ser traicionada por Nahomi.

Una de las cosas que más me molesta es que me mientan y me vean a los ojos, me digan una cosa y a mis espaldas hagan otra… Nahomi y yo, siempre nos decíamos por quién íbamos a votar, Nahomi siempre era la primera que me preguntaba…

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