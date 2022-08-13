Karim es eliminado por Jacky de Survivor México.

Jaguares, Halcones y Los Otros protagonizaron un enfrentamiento triple para conocer al absoluto ganador del collar de inmunidad grupal de la semana.

Luego de un cardíaco duelo, la Tribu Jaguar se consagró como campeona esta noche y llegó sin ninguna preocupación al Concejo Tribal. Los Otros no corrieron con la mejor de las suertes, pues tuvieron que enviar a dos participantes al Juego de la Extinción.

Julián, David García y David Ortega tampoco tuvieron que preocuparse de nada esta noche, pues llegaron al Concejo Tribal con el collar de inmunidad individual el cual los protegió de ir al Juego de la Extinción.

Te puede interesar: VIDEO: Así fue la fuerte pelea de Yusef y Julián en Survivor México.

Karim es eliminado de Survivor México

El momento de votar llegó, así que Los Otros decidieron mandar a Jacky y a Catalina del Juego de la Extinción. Por su parte, David eligió a Karim para luchar por su estadía dentro de la competencia.

"Somos tan poquitos que no queremos que nadie se vaya. Estamos utilizando a esta persona para sacar a uno de Los Otros", argumentó David tras votar por Karim.

Ser enviado al Juego de la Extinción no fue del agrado de Karim, pues ya ha sido enviado varias veces: "Puedo sentir que es una estrategia de ellos".

Los Halcones aclararon que no fue "personal" enviar a Karim al duelo, pues consideran que es un hombre fuerte en Survivor México.

La dinámica de la noche consistía en generar equilibrio perfecto sobre una estructura y colocar piezas de madera. Ninguna pieza podía caer al suelo, por lo que se trató de una prueba de equilibrio, concentración y destreza.

La primera en salvarse fue Catalina, por lo que el duelo final se disputó entre Jacky y Karim. Luego de dejar ver su gran equilibrio, la integrante de Los Otros se salvó de nueva cuenta y eliminó a Karim.

También te puede interesar: Survivor México: Gabo Cuevas se dice listo para desenmascarar a Cuchao.