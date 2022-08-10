Survivor México: Kenta rechaza a Jacky y se desatan los memes.

Los sobrevivientes dentro de Survivor México han llegado a un momento clave, donde cualquier movimiento o mala estrategia los puede poner con un pie fuera del reality.

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Sin embargo, las cosas han cambiado de forma radical para todos dentro de Survivor México, pues la llegada de Jacky, quien no encajó en los Halcones y causó una gran polémica a su llegada, cambió la perspectiva de todos.

No obstante, estos no fueron todos los cambios, pues nadie esperaba la llegada de una nueva tribu llamada Los Otros, formada por los rechazados de Halcones y Jaguares, en donde llegó Jacky.

Kenta reacciona al desempeño de Jacky y causa memes.

Desde el momento en que Kenta se enteró de que Jacky iba a ser su nueva integrante, su reacción no fue la mejor, pues no la quería en Los Otros.

Tras una semana competencia con ellos, el desempeño de Jacky no ha sido el mejor, lo que le ha costado puntos importantes a Los Otros, por lo que Kenta ya no aguantó más y perdió la cabeza en plena competencia.

No sé, o sea podemos estar perdiendo ahorita toda esta semana, perdemos, no sé, collares, el tótem de inmunidad grupal y de repente nos vamos a nominación y nos va sacando ella uno a uno

La reacción fue muy evidente, tanto que Gabo aseguró que nunca había visto así de enojado a Kenta.

Me tocó ver cómo al perder su punto, aventó las pelotas, de hecho, las aventó cerca de mis pies. Lo vi muy enojado y ya no lo veo feliz

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Sin embargo, la reacción de Kenta ocasionó divertidos memes en las redes sociales, porque, a continuación, te dejamos los mejores.

Jacky después de aguantar 5 segundos en la prueba del símbolo#SimboloSurvivor pic.twitter.com/V3w4UqT3Aj — daniel (@YusufAnaStan) August 10, 2022

Yo escuchando que Kenta prefiere a Jacky que a Cathe. Eso es un buen plot twist, señores. #SímboloSurvivor pic.twitter.com/MHkHRqiScD — Karen Hernández (@YalerdSifnen) August 10, 2022